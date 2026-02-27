Nuova egge elettorale il sondaggista Diamanti | Premio di maggioranza darebbe un effetto troppo distorsivo

Il sondaggista Giovanni Diamanti, presidente di Youtrend, ha commentato la proposta di riforma della legge elettorale presentata dalla maggioranza. Secondo Diamanti, il nuovo sistema proporzionale avrebbe un effetto troppo distorsivo, rendendo difficile una rappresentanza equilibrata. La discussione sulla legge elettorale è attualmente al centro dell’attenzione politica, con diverse opinioni sul modello più adeguato.

Il sondaggista Giovanni Diamanti, presidente di Youtrend, commenta a Fanpage.it la proposta di riforma della legge elettorale presentata dalla maggioranza: "È un sistema proporzionale che produrrebbe effetti molto distorsivi. Si vuole dare un premio di maggioranza molto pesante, a una coalizione che a livello di numeri assoluti prenderà consensi limitati". Proporzionale, premio di maggioranza, premier: ecco la nuova legge elettorale targata centrodestra. Il Pd: «Irricevibile»È stata raggiunta nella notte tra mercoledì e giovedì l'intesa nel centrodestra sulla nuova legge elettorale. Nuova legge elettorale, cos'è lo Stabilicum: ricco premio di maggioranza e addio preferenze. La nuova legge elettorale ribalta gli esiti del Rosatellum: il premio avvantaggia (oggi) la destra. La simulazione YouTrendDal 46% di preferenze al 57% dei seggi. Ecco l'effetto che la nuova legge elettorale, proposta dalle forze di maggioranza, potrebbe avere sulla composizione del nuovo Parlamento. Nuova legge elettorale, c'è l'intesa dalla maggioranza: ecco cosa prevede la riforma e cosa cambia rispetto al RosatellumÈ stata raggiunta l'intesa nella maggioranza sulla nuova legge elettorale. Ecco cosa prevede la riforma e cosa cambia. Pronto il testo per una nuova legge elettorale. Secondo quanto si apprende, le forze parlamentari di centrodestra hanno depositato sia al Senato che alla Camera dei deputati il documento. È composto da tre articoli e l'iter dovrebbe partire da Montecitorio.