Questa mattina a Porcari, in provincia di Lucca, una famiglia di origine albanese è stata trovata morta nella loro casa. La causa sembra essere un’intossicazione da monossido di carbonio, proveniente da una caldaia appena installata. Un vicino, che ha chiamato i soccorsi, racconta di averli trovati ancora vivi, ma poi si è sentito male e ha perso i sensi. La scena si ripete a distanza di trent’anni, quando una tragedia simile sconvolse la stessa zona. Ora si indaga per capire se ci siano responsabilità

Una tragedia che si ripete dopo 30 anni: a Porcari, in provincia di Lucca il monossido di carbonio ha sterminato una famiglia di quattro persone di origine albanese, padre, madre figlio e figlia, nella casa dove vivevano da pochi mesi nella frazione di Rughi. Nel febbraio del 1992 un'altra famiglia morì per un'analoga intossicazione e il piccolo comune della piana lucchese oggi rivive la stessa tragedia. La caldaia era nuova Le vittime sono Arti Kola, 48 anni, nato in Albania, arrivato in Italia una decina di anni, portando con sé la moglie Jonida, 48 anni, il figlio Hajdar, 22 anni e la figlia Xhesika di 15 anni. 🔗 Leggi su Leggo.it

© Leggo.it - Famiglia uccisa dal monossido, la caldaia era nuova: tubature sotto accusa. Lo strazio del vicino che li ha trovati: «Erano vivi, poi mi è girata la testa»

