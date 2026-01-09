Monossido nella palestra Famiglie tenute all’oscuro
Recentemente è stato riscontrato la presenza di monossido di carbonio all’interno di alcune palestre. Questa situazione ha sollevato preoccupazioni tra genitori e staff, che si trovano a dover gestire un problema di sicurezza potenzialmente grave. È importante che tutte le parti coinvolte siano informate e che siano adottate le misure necessarie per garantire la tutela della salute di studenti e famiglie.
"Come componente genitori del consiglio d’istituto e soprattutto come genitori in generale siamo molto allarmati da quanto avvenuto. Ma ancora di più siamo sconcertati dall’assenza totale di comunicazione da parte dell’amministrazione comunale alle famiglie su un evento così grave". A parlare è Francesca Lopes (nella foto), presidente del consiglio d’istituto dell’istituto comprensivo, che interviene riguardo l’ intossicazione da monossido avvenuta nella palestra comunale delle scuole Romagnoli di Persiceto lunedì scorso. Le pallavoliste under 13 e della prima squadra, oltre ad allenatori e staff per un totale di 25 persone, durante l’allenamento erano rimaste intossicate a causa del malfunzionamento della caldaia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Leggi anche: Il caso del monossido nella palestra di Zafferana: sequestrato l'impianto. Il sindaco: "Brutta storia, ma finita bene"
