Nuoto cinque medaglie per la Uisp Cordenons ai campionati italiani master

Pordenonetoday.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Uisp Cordenons si distingue ai campionati italiani invernali di nuoto master, conquistando cinque medaglie allo stadio del nuoto di Torino. Un risultato che evidenzia l'eccellenza e l'impegno della squadra in questa competizione nazionale.

La Uisp Cordenons ha conquistato cinque medaglie ai campionati italiani invernali di nuoto master, conclusi allo stadio del nuoto di Torino. Cinque gli atleti del sodalizio friulano presenti alla manifestazione nazionale.Andrea Lucchese si è confermato campione italiano nei 100 metri rana. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

