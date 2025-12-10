Nuoto cinque medaglie per la Uisp Cordenons ai campionati italiani master
La Uisp Cordenons si distingue ai campionati italiani invernali di nuoto master, conquistando cinque medaglie allo stadio del nuoto di Torino. Un risultato che evidenzia l'eccellenza e l'impegno della squadra in questa competizione nazionale.
La Uisp Cordenons ha conquistato cinque medaglie ai campionati italiani invernali di nuoto master, conclusi allo stadio del nuoto di Torino. Cinque gli atleti del sodalizio friulano presenti alla manifestazione nazionale.Andrea Lucchese si è confermato campione italiano nei 100 metri rana.
Giornata storica per l'Italia del nuoto agli Europei in vasca corta: cinque ori, un argento e quattro bronzi
Nuoto: Europei in vasca corta, l'Italia vince la classifica del medagliere per nazioni. Gli atleti azzurri hanno conquistato complessivamente nove ori, cinque argenti e sei bronzi.
Nuoto: Europei in vasca corta, l'Italia vince la classifica del medagliere per nazioni - L'Italia chiude la 23esima edizione dei Campionati Europei di nuoto in vasca corta con un bilancio stimolante in vista dei campionati europei in programma a Parigi dal 10-
