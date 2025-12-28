Nuoto Uisp 2000 in evidenza ai Campionati regionali assoluti | 2 argenti e 3 bronzi

La Nuoto Uisp 2003 di Cascina ha aperto la stagione con risultati positivi ai Campionati regionali assoluti, conquistando due medaglie d’argento e tre di bronzo. Dopo le buone prestazioni ai meeting internazionali ‘Nico Sapio’ di Genova e ‘Corrado Rosso’ di Livorno, gli atleti della squadra mostrano un progresso promettente e un crescente impegno nelle competizioni.

Inizio scoppiettante di stagione per la Nuoto Uisp 2003 di Cascina, che dopo aver ben figurato sia nel meeting internazionele 'Nico Sapio' di Genova e il seguente 'Corrado Rosso' di Livorno con riscontri cronometrici molto interessanti, con i suoi atleti ha ottenuto importanti successi sia ai.

