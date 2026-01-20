Le nuove serie TV per bambini e ragazzi dai 5 ai 12 anni

Negli ultimi anni, le serie TV dedicate a bambini e ragazzi tra i 5 e i 12 anni sono diventate un elemento importante dell'intrattenimento digitale. Offrono contenuti adatti all'età, favorendo l'apprendimento e il divertimento in modo sicuro. In questa guida, scoprirai le novità più interessanti e le tendenze del settore, per scegliere con consapevolezza le serie più adatte ai più giovani.

Negli ultimi anni, non è solo esploso il mondo delle serie tv per adulti ma anche per bambini e per ragazzi. L' esplosione di contenuti originali e innovativi pensati per il pubblico giovane è certamente nato con il fiorente sviluppo di piattaforme dedicate e sempre più targettizzate. Piattaforme come Disney+, Apple TV+, Nickelodeon, Netflix e RaiPlay sfornano sempre nuove serie animate e live-action che uniscono divertimento, valori positivi e linguaggi adatti alle diverse età dei bambinie ed ai ragazzinie dai 5 ai 12 anni, assicurando ai noi genitori un intrattenimento adeguato e sicuro. La grande produzione, un pò come succede per le serie tv per adulti, non è sinonimo di qualità diffusa ed infatti, come accade anche per i lungometraggi, alcuni contenuti per bambini spariscono in un buco nero subito dopo la loro pubblicazione mentre altri resistono nel tempo.

