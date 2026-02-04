tre sorelle dai 12 ai 16 anni morte suicide in india si sono lanciate dal nono piano per una challenge online

Tre sorelle indiane tra i 12 e i 16 anni si sono tolte la vita lanciandosi dal nono piano di un edificio. Le ragazze, che abitavano in una città del nord del paese, avevano partecipato a una challenge diffusa su una piattaforma coreana. La polizia sta indagando sui motivi e sulle modalità che hanno portato le giovani a questa decisione. La notizia ha scuotuto la comunità, che ora chiede maggiore protezione per i minori online.

