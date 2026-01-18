«Mi dicono fascista e mi minacciano, ma io voglio che si veda la bellezza di Roma. A Gualtieri chiedo più spazio». Parla Mr. Tuvs.

Mr. Tuvs, un giovane appassionato di Roma, condivide il suo punto di vista sulla città, tra sfide e desiderio di valorizzarne la bellezza. Pur ricevendo insulti e minacce, il suo intento è semplicemente quello di promuovere un’immagine più autentica e riconoscibile di Roma. Non si presenta come un eroe, ma come un cittadino che desidera un maggior spazio per esprimere il suo amore per la città in modo rispettoso e costruttivo.

Non è un supereroe e tantomeno un giustiziere cittadino, semplicemente un ragazzo che ama Roma in tutte le sue forme. Stiamo parlando del 28enne Valerio Tuveri, noto sui social come Mr. Tuvs, che è diventato famoso per aver pubblicato i video in cui pulisce i muri della città dai tag e dai graffiti. Lavora assieme al fratello Alessandro per la società “Roma sabbiature”, a conduzione familiare. Con il Secolo d’Italia siamo riusciti ad intervistarlo, concentrandoci sul degrado che ad oggi annienta la città. Valerio ha iniziato la sua attività sui social «un po’ per caso, solo che poi ho notato quanto la gente apprezzava che io pulissi». 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

