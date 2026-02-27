Non Una di Meno lancia la manifestazione per l' 8 Marzo a Pisa

Il movimento transfemminista Non Una di Meno organizza per il decimo anno consecutivo una manifestazione a Pisa in occasione dell’8 e del 9 marzo, giorni che coincidono con la Festa della Donna e lo sciopero transfemminista. La mobilitazione si svolge in queste date e coinvolge attivisti e sostenitori che desiderano manifestare solidarietà e rivendicazioni in ambito di diritti e uguaglianza.

Giornata di mobilitazione con il corteo cittadino, mentre per lo sciopero del 9 marzo sono previste delle piazze tematiche Per il decimo anno, il movimento transfemminista Non Una di Meno organizza la mobilitazione per l'8 e il 9 marzo, giorno della Festa della Donna e così anche dello sciopero transfemminista. "Queste giornate - scrive l'associazione - sono per noi il momento per unirci, per dare un segnale forte a chi governa i nostri paesi e le nostre vite, e per contare insieme. In un mondo di guerra, genocidi, sacrifici imposti, vogliamo affermare che le nostre vite valgono e che non siamo dispost? a perderle per uomini violenti, lavoro sfruttato e logorante, un'economia di guerra che ci lascia indietro". 🔗 Leggi su Pisatoday.it Avvisi orali dopo la manifestazione, la Lega lancia una petizione a sostegno del QuestoreDopo la polemica montata nei giorni scorsi, il centrodestra mobilita i cittadini: questa mattina il via alla raccolta firme con un gazebo in centro... 'La libertà di insegnamento non si reprime': lanciata la manifestazione a PisaPromossa la mobilitazione da Docenti per Gaza e Osservatorio contro la militarizzazione. Altri contenuti e aggiornamenti legati alla news. Temi più discussi: Senza consenso è stupro, le attiviste di Non una di Meno scaricano letame di fronte all’ufficio della senatrice Bongiorno; Protesta Non una di meno, annullata la presentazione del libro di due filosofe femministe. Le autrici: È censura; Bologna, dopo la protesta delle transfemministe salta la presentazione del libro. L'autrice censurata: Dire donna non può essere un'offesa; Non una di meno getta letame fuori dall’ufficio della senatrice Bongiorno: Senza consenso è stupro. Letame davanti allo studio di Giulia Bongiorno contro il ddl stupri, la sua dura risposta a Non una di menoProtesta contro Giulia Bongiorno: letame allo studio, opera di Non una di meno. Lo scontro politico sul ddl e la questione del consenso ... virgilio.it Senza consenso è stupro: letame davanti all’ufficio di Giulia Bongiorno, firmato Non una di menoBongiorno è relatrice del disegno di legge contro la violenza sessuale all'esame della commissione Giustizia di Palazzo Madama ... blitzquotidiano.it La dirigenza lancia un appello all'Amministrazione Comunale, per risolvere definitivamente il problema del tetto del PalAlberti. Viceversa, verrà meno l'impegno per la prossima stagione - facebook.com facebook