Non Una di Meno lancia la manifestazione per l' 8 Marzo a Pisa

Il movimento transfemminista Non Una di Meno organizza per il decimo anno consecutivo una manifestazione a Pisa in occasione dell’8 e del 9 marzo, giorni che coincidono con la Festa della Donna e lo sciopero transfemminista. La mobilitazione si svolge in queste date e coinvolge attivisti e sostenitori che desiderano manifestare solidarietà e rivendicazioni in ambito di diritti e uguaglianza.

Giornata di mobilitazione con il corteo cittadino, mentre per lo sciopero del 9 marzo sono previste delle piazze tematiche Per il decimo anno, il movimento transfemminista Non Una di Meno organizza la mobilitazione per l'8 e il 9 marzo, giorno della Festa della Donna e così anche dello sciopero transfemminista. "Queste giornate - scrive l'associazione - sono per noi il momento per unirci, per dare un segnale forte a chi governa i nostri paesi e le nostre vite, e per contare insieme. In un mondo di guerra, genocidi, sacrifici imposti, vogliamo affermare che le nostre vite valgono e che non siamo dispost? a perderle per uomini violenti, lavoro sfruttato e logorante, un'economia di guerra che ci lascia indietro". 🔗 Leggi su Pisatoday.it

