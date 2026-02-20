Avvisi orali dopo la manifestazione la Lega lancia una petizione a sostegno del Questore

Dopo la recente manifestazione, la Lega ha avviato una petizione per sostenere il Questore, accusato di aver gestito male la protesta. La disputa tra le forze politiche si sposta dalla politica locale alle strade di Brescia, dove si sono registrati avvisi orali e tensioni crescenti. Le discussioni sulla sicurezza pubblica si intensificano, mentre cittadini e rappresentanti si dividono sulle responsabilità. La polemica continua a dividere il centro della città.

Dopo la polemica montata nei giorni scorsi, il centrodestra mobilita i cittadini: questa mattina il via alla raccolta firme con un gazebo in centro Il braccio di ferro politico sulla gestione dell’ordine pubblico a Brescia si sposta dai banchi del Consiglio Comunale alle vie del centro. Questa mattina, sabato 21 febbraio, la Lega cittadina sarà presente con un gazebo in Corso Zanardelli. Obiettivo: mobilitare la cittadinanza a favore del Questore Sartori, le cui decisioni hanno scatenato nei giorni scorsi un intenso dibattito politico. Al centro della discussione vi sono i provvedimenti di avviso orale emessi dal Questore nei confronti di alcuni manifestanti a seguito della manifestazione di solidarietà al Rojawa organizzata a Brescia il 24 gennaio scorso.🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Sicurezza pubblica: in una settimana emessi cinque avvisi orali e due fogli di via del questoreIl questore di Lecce ha deciso di agire dopo una serie di episodi di cronaca nel territorio: in sette giorni, sono stati emessi cinque avvisi orali e due fogli di via.

Catania, disordini durante il corteo del 17 maggio: il Questore emette 4 avvisi orali e 12 fogli di viaLa polizia di Catania ha identificato e segnalato all’autorità giudiziaria alcuni giovani coinvolti negli scontri avvenuti durante il corteo del 17 maggio.

