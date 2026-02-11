' La libertà di insegnamento non si reprime' | lanciata la manifestazione a Pisa

A Pisa, docenti e attivisti sono scesi in piazza per difendere la libertà di insegnamento. La manifestazione si è svolta davanti alle scuole e alle università, con l’obiettivo di opporsi alle pressioni e alle restrizioni che rischiano di mettere a repentaglio il diritto di insegnare e studiare liberamente. La protesta si inserisce in un movimento più ampio che coinvolge l’Osservatorio contro la militarizzazione e altri gruppi che chiedono più autonomia e meno ingerenze. La gente ha manifestato con bandiere e slogan, chiedendo che la libertà di

Promossa la mobilitazione da Docenti per Gaza e Osservatorio contro la militarizzazione. Chiesto il ritiro della contestazione alla collega di Pontedera per la partecipazione alla conferenza online di Francesca Albanese Docenti per Gaza e l'Osservatorio contro la militarizzazione delle scuole e delle università si mobilitano anche a Pisa per difendere la libertà di insegnamento. In una conferenza stampa di presentazione, oggi 11 febbraio, le due organizzazioni hanno lanciato la manifestazione per il prossimo 13 febbraio, a partire dalle ore 15.30, in Piazza Vittorio Emanuele II. Sono diverse le questioni in ballo, molto sentite nel corpo docente.

