Non solo pacchi | nel centro postale si consegnava droga dal bancone

Un uomo gestiva un centro multiservizi postali e, tra una spedizione e l’altra, consegnava anche droga dal banco. Le autorità hanno scoperto che, oltre a occuparsi delle spedizioni, si occupava di consegne di sostanze stupefacenti, arrotondando così gli incassi giornalieri. L’indagine ha portato al sequestro di droga e all’arresto dell’uomo coinvolto.

Gestiva un centro multiservizi postali. Eppure, tra una spedizione e l’altra, arrotondava gli incassi giornalieri con consegne extra di droga. Protagonista un 40enne romano che agiva nella zona della Magliana.Droga dal banconeMovimenti sospetti, un via vai anomalo di persone che entravano nel. 🔗 Leggi su Romatoday.it Pacchi bomba nel centro di smistamento postale, UilPoste: "La sicurezza non è negoziabile"UilPoste Catania torna a denunciare con forza quanto accaduto ieri presso il Centro di Smistamento di Catania, dove un nuovo allarme legato a colli... Smistava droga a Roma nel centro postale, così aveva organizzato un mercato "parallelo": 40enne arrestatoUn quarantenne, gestore di un centro multiservizi postali, è stato arrestato a Roma con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di... Qui sotto trovi post e aggiornamenti collegati alla notizia. Temi più discussi: La dogana ora vede tutto. Ecco come smaschera frodi e pacchi sospetti; La mappa del ritiro pacchi: i quasi 60 negozi diventati hub e la tabaccheria che ne fa 71mila l’anno; Piccoli pacchi extra Ue, come viene aggirato il contributo italiano da 2 euro; Poste Italiane: anno record nel 2025, ricavi a €13,1 miliardi e utile in crescita del 10%. Comprare da Temu e Shein costa di più: nuovi dazi Ue sui piccoli pacchiL’attuale regime doganale prevede che le merci importate in Ue, con valore inferiore ai 150 euro, godano si una franchigia totale sui dazi doganali. In origine tutto ciò avrebbe dovuto snellire la ... libero.it Tassa di 2 euro sui pacchi extra-UE: il piano fallisce e le merci scappano dall'ItaliaTassa da 2 euro sui piccoli pacchi extra-UE: crollo dei flussi diretti, spostamento verso altri Paesi UE e dubbi di compatibilità con le regole europee. smartworld.it Gestiva un centro postale a Roma, ma tra spedizioni e pacchi consegnava anche droga (in gran quantità) - facebook.com facebook