A Roma, un uomo di 40 anni è stato arrestato con l’accusa di aver utilizzato un centro postale nel centro della città come punto di smistamento e distribuzione di sostanze stupefacenti. La polizia ha individuato e fermato l’uomo durante un'operazione di controllo, sequestrando droga e materiale utilizzato per il traffico. L’arresto si inserisce in un’attività investigativa contro il traffico illecito nella zona.

Un quarantenne, gestore di un centro multiservizi postali, è stato arrestato a Roma con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’uomo avrebbe utilizzato il locale per consegnare dosi di droga ai clienti, nascondendo il denaro ricavato dall’attività illecita. L’intervento è stato eseguito il 27 febbraio 2026, dopo che gli agenti hanno documentato movimenti sospetti e un via vai anomalo di persone. Le indagini e l’operazione della Polizia Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione ha preso il via dopo che gli agenti delle Volanti hanno notato un insolito movimento di persone all’interno di un centro multiservizi postali di Roma. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Smistava droga a Roma nel centro postale, così aveva organizzato un mercato "parallelo": 40enne arrestato

