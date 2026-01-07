Max Pezzali al Festival di Sanremo 2026 sarà lui l’ospite fisso sulla nave | l’annuncio di Carlo Conti al Tg1

Durante il Tg1 delle 20, Carlo Conti ha annunciato che Max Pezzali sarà l’ospite fisso della nave al Festival di Sanremo 2026. La conferma del direttore artistico e conduttore, insieme alle altre novità, sottolinea la continuità e l’importanza dell’evento, che quest’anno si prepara ad aprire i battenti con diverse novità. La manifestazione si avvicina, puntando a mantenere il suo ruolo centrale nel panorama musicale italiano.

Il direttore artistico e conduttore è confermato, così come i big in gara. Il Festival di Sanremo entra nel vivo e, come già avvenuto lo scorso anno, Carlo Conti ha scelto il Tg1 delle 20 per annunciare le prime novità dell'edizione 2026. Questa sera, mercoledì 7 gennaio, l'attenzione si è concentrata sull'ospite della nave che da alcuni anni affianca il palco dell'Ariston, attraccata davanti alla città durante la manifestazione canora. L'annuncio di Carlo Conti. «Avete presente quella nave che getta l'àncora davanti a Sanremo e che negli anni passati ospitava ogni sera un protagonista?», ha spiegato Conti.

