Kalulu a DAZN | Sono partite che non si ricorderanno in tanti ma che sono importanti nel percorso Sappiamo soffrire e vincere e abbiamo le qualità per fare paura

Kalulu a DAZN: «Sono partite che non si ricorderanno in tanti ma che sono importanti nel percorso». Le parole del difensore dopo Pisa Juventus. Kalulu è intervenuto ai microfoni di DAZN dopo la sfida tra Pisa e Juventus, gara vinta 2-0 dalla formazione di Spalletti. Di seguito le sue dichiarazioni. VITTORIA – « Vittoria su un campo difficile su cui giocare, ma queste partite le devi vincere così. Sono partite che non si ricordano tanti ma che sono importanti nel percorso. Sono contento anche per il gol, andiamo avanti così » CLASSIFICA – « Queste partite sono molto importanti per la consapevolezza della squadra, sappiamo soffrire ma anche vincere e abbiamo le qualità per fare paura » . 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

