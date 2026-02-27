Non ce l’ho fatta più Pausini shock a Sanremo sul palco così | non era mai successo prima

Durante l'esibizione sul palco di Sanremo, la cantante si è lasciata andare a un momento di evidente difficoltà, sorprendendo il pubblico presente. Dopo ore di performance sotto le luci intense, ha manifestato un segnale di stanchezza che non si era mai visto in passato. La scena ha attirato l'attenzione di chi seguiva la serata, evidenziando il peso delle emozioni e della fatica.

Nemmeno una diva di calibro internazionale come Laura Pausini può resistere a oltranza al richiamo del comfort, specialmente dopo ore di diretta sotto le luci della ribalta. Durante la terza serata del Festival, la cantante e conduttrice ha deciso di rompere il protocollo dell’eleganza assoluta con un gesto che ha immediatamente conquistato il web. Dopo aver sfoggiato una serie di outfit ricercati e preziosi, Laura ha messo da parte i tacchi vertiginosi per presentarsi davanti al pubblico con un paio di decisamente più accoglienti pantofole di peluche nere. L’ironia della Pausini è esplosa nel confronto ravvicinato con la super top model russa Irina Shayk, ospite d’onore della serata. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

