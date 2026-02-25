Prima me lo avete messo qua ora ce l’ho in mano | la gaffe ‘hot’ di Laura Pausini nella prima serata di Sanremo 2026 Carlo Conti reagisce così

Attimi di imbarazzo sul palco dell’Ariston durante la prima serata del Festival di Sanremo 2026 al momento della presentazione di J-Ax. Protagonista assoluta Laura Pausini che, al suo debutto come co-conduttrice, è incappata in una gaffe involontaria diventata immediatamente un trend sui social. L’episodio si è verificato al momento di annunciare l’ingresso in gara di J-Ax. Laura Pausini ha iniziato a leggere il cartellino di presentazione tenendo il microfono a mano troppo distante dalla bocca, rendendo l’audio debole. Carlo Conti è intervenuto subito per farglielo notare, invitandola ad avvicinarlo. È a questo punto che la cantante, abituata solitamente agli archetti o alle aste fisse durante i concerti, ha risposto con estrema naturalezza: “Prima me lo avete messo qua (indicando la zona della bocca, ndr), adesso ce l’ho in mano”. La frase ha immediatamente generato un involontario doppio senso. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

