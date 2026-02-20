Sant’Agnello domenica ‘Mercato della Terra’ Slow Food
Domenica 22 febbraio 2026, a Sant’Agnello, si svolge il tradizionale Mercato della Terra di Slow Food. L’evento, patrocinato dal Comune, porta in piazza produttori locali di ortaggi, formaggi e pane artigianale. Centinaia di persone si riuniscono per acquistare prodotti freschi e sostenibili direttamente dai contadini. La manifestazione si tiene ogni anno in questo periodo, attirando appassionati e famiglie della zona. La giornata si conclude con degustazioni e incontri con gli agricoltori.
Tempo di lettura: < 1 minuto Domenica 22 febbraio 2026 torna l’appuntamento con il Mercato della Terra targato Slow Food e patrocinato dal Comune di Sant’Agnello. Dalle 9:00 alle 13:00 a Piazza Matteotti aziende provenienti dalla Penisola Sorrentina e da tutta la Campania, selezionate secondo i criteri della “decrescita felice”, proporranno i loro prodotti di stagione. Il Mercato della Terra a Sant’Agnello ha cadenza mensile, ogni quarta domenica del mese, e ha l’obiettivo di incentivare la spesa consapevole e l’alimentazione genuina. La Condotta locale Slow Food comprende i territori da Massa Lubrense fino a Castellammare di Stabia e l’isola di Capri.🔗 Leggi su Anteprima24.it
Piano. Mercato Slow Food8 febbraio 2026
