Milan-Como niente Perth | salta la partita in Australia

Roma, 22 dic. (askanews) – Milan-Como, in programma il prossimo 8 febbraio e valida per la 24esima giornata Serie A, non sarà la prima partita del campionato italiano disputata in Australia. L’ufficialità in un comunicato della Lega Calcio Serie A che spiega i motivi di questa clamorosa marcia indietro. Appena pochi giorni fa, prima delle semifinali di Supercoppa Italiana a Riad, il presidente della Lega Simonelli aveva assicurato che Milan-Como si sarebbe giocata a a Perth come da programma: “Avevamo una serie di dubbi sulle condizioni poste per giocare la partita a Perth, ma Collina ci ha dato garanzie sugli arbitri asiatici. 🔗 Leggi su Ildenaro.it



Serie A: Milan-Como a Perth salta per rischi finanziari - Como a Perth è saltata "a causa dei rischi finanziari che non è stato possibile contenere, delle condizioni di approvazione onerose e delle complicazioni dell'ultimo minuto". ansa.it