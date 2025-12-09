Milan sospiro di sollievo per Leao | niente lesione ma salta il Sassuolo Obiettivo Supercoppa

Il Milan vince in rimonta a Torino e ritrova il primato in classifica, ma la serata dell’Olimpico Grande Torino ha lasciato anche un’ombra pesante. Rafael Leao, al minuto 30 del primo tempo, si è fermato dopo un tiro da fuori area accusando un problema all’inguine. Lo stop immediato, la smorfia di dolore e la richiesta di sostituzione hanno fatto scattare l’allarme in casa rossonera. Nella mattinata successiva, l’attaccante portoghese si è sottoposto agli esami strumentali per chiarire l’entità del problema muscolare. Un passaggio fondamentale per definire i tempi di recupero e capire quanto Allegri dovrà rinunciare al suo giocatore più imprevedibile. 🔗 Leggi su Milanzone.it

