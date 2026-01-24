Bonelli attacca Meloni | Opporsi al Green Deal è atto di grave irresponsabilità
In un’intervista al Corriere della Sera, il leader di AVS, Bonelli, ha espresso un forte dissenso nei confronti della posizione di Giorgia Meloni riguardo al Green Deal. Secondo Bonelli, opporsi a questa iniziativa rappresenta un atto di grave irresponsabilità, che potrebbe compromettere il futuro del Paese. La discussione evidenzia le tensioni tra le politiche ambientali e le scelte del governo italiano in materia di sostenibilità.
Continua lo scontro tra opposizioni e governo. Angelo Bonelli, leader di AVS, attacca duramente le posizioni espresse dalla premier Giorgia Meloni sul Green Deal. Per il co-portavoce di Europa Verde, mettere in discussione le politiche ambientali europee rappresenta “un atto di grave irresponsabilità“, destinato a ricadere sulle generazioni future. In un’intervista al Corriere della Sera, Bonelli sostiene che la linea contraria al Green Deal, annunciata dalla presidente del Consiglio al vertice italo-tedesco, vada completamente ribaltata. “Sulla crisi climatica va fattol’opposto di quanto dice Giorgia Meloni“, replica il leader di Alleanza Verdi e Sinistra. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Ambiente: Bonelli, 'Meloni contro Green Deal mette a rischio futuro Paese'In un contesto di crescente criticità ambientale, tra eventi estremi e scioglimento dei ghiacciai, la Presidente Meloni si oppone al Green Deal.
