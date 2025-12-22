La maggioranza non ha i numeri e salta la seduta di Consiglio l' affondo delle opposizioni | Grave irresponsabilità
Manca il numero legale e salta la seduta del Consiglio comunale. Il presidente Giulio Tantillo ha dovuto chiudere la seduta per l'assenza della maggioranza (ridotta a uno sparuto gruppo di consiglieri), che finisce così nel mirino delle opposizioni. L'accusa è di "grave irresponsabilità". 🔗 Leggi su Palermotoday.it
