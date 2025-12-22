Manca il numero legale e salta la seduta del Consiglio comunale. Il presidente Giulio Tantillo ha dovuto chiudere la seduta per l'assenza della maggioranza (ridotta a uno sparuto gruppo di consiglieri), che finisce così nel mirino delle opposizioni. L'accusa è di "grave irresponsabilità". 🔗 Leggi su Palermotoday.it

© Palermotoday.it - La maggioranza non ha i numeri e salta la seduta di Consiglio, l'affondo delle opposizioni: "Grave irresponsabilità"

Leggi anche: Terni, il consiglio Provinciale salta per la protesta delle opposizioni. Stefano Bandecchi: "Alle esigenze delle famiglie anteposta l'ideologia"

Leggi anche: La maggioranza non ha i numeri, voto 'infruttuoso' sul canone unico. Le opposizioni: "Nel centrodestra è crisi profonda"

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Barletta, a sorpresa salta il Piano Casa: maggioranza subisce stop in Consiglio; Arcore, non c'è il numero legale: salta il Consiglio comunale; Manovra, via libera della commissione Bilancio del Senato. Le novità; Mestre, salta il numero legale in Municipalità: scontro tra maggioranza e opposizione sul bilancio.

Barletta, a sorpresa salta il Piano Casa: maggioranza subisce stop in Consiglio - Dem: «Poteva essere uno strumento utile, invece hanno voluto forzare la mano e non hanno i numeri» ... lagazzettadelmezzogiorno.it