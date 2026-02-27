niente parco eolico vince il territorio

La decisione di fermare il progetto del grande parco eolico ’Monte Còmero’ riflette la volontà di tutela del territorio, sostenuta da diverse istituzioni, associazioni e cittadini. La mobilitazione ha coinvolto anche i social, evidenziando la forte resistenza alla realizzazione dell’impianto. La vicenda dimostra come la partecipazione della comunità possa influenzare le scelte riguardanti lo sviluppo locale.

La ferma e decisa opposizione al progetto del megaparco eolico ’Monte Còmero’, da parte di varie istituzioni, forze politiche, associazioni ambientaliste e per la promozione del territorio e di numerosi cittadini con interventi anche sui social, non ha combattuto contro i mulini a vento. E’ di ieri la notizia - comunicata anche da Francesca Lucchi, consigliera regionale del Pd - che quel progetto è stato ritirato. Un progetto presentato dalla società "FRI-EL Spa" di Roma, che prevedeva l’installazione di sei aerogeneratori alti circa 200 metri in zona Poggio Biancarda di Verghereto, quasi ai confini comunali con Bagno di Romagna. "Una... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

