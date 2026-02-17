Parco eolico Monte Comero il Pd ribadisce | Progetto non compatibile con il territorio

Il Partito Democratico ribadisce che il progetto del parco eolico sul Monte Comero, con sei pale installate tra il Petruschio e le sorgenti del Savio, non si adatta al territorio. La società Fri-El spa ha presentato ufficialmente la richiesta di valutazione di impatto ambientale, portando alla luce i timori degli abitanti e delle associazioni locali, preoccupati per l’effetto visivo e sul paesaggio naturale.

"Sul merito del progetto, per quanto sta emergendo in questi passaggi, trovano piena conferma, anzi si rafforzano, le ragioni di netta contrarietà del Partito Democratico di Bagno di Romagna e di Verghereto" "Il progetto di realizzazione di un parco eolico sul Monte Comero area Biancarda con 6 pale collocate tra la zona del Petruschio e le sorgenti del fiume Savio, presentato dalla società Fri-El spa, è ora arrivato ufficialmente alla fase della valutazione di impatto ambientale e lo scorso 3 febbraio si è tenuta in Regione la Conferenza dei Servizi. Sul merito del progetto, per quanto sta emergendo in questi passaggi, trovano piena conferma, anzi si rafforzano, le ragioni di netta contrarietà del Partito Democratico di Bagno di Romagna e di Verghereto al progetto.

Bagno di Romagna: Scontro per il parco eolico sul Monte Còmero, cittadini in campo per la conferenza dei servizi.A Bagno di Romagna, i cittadini si sono mobilitati contro il progetto del parco eolico sul Monte Còmero, perché temono danni all’ambiente e al paesaggio.

Parco Eolico 'Monte Còmero', il sindaco di Bagno di Romagna: "Nulla cambia sulla nostra contrarietà"Il sindaco di Bagno di Romagna ha confermato la sua opposizione al progetto del Parco Eolico ‘Monte Còmero’ perché l’amministrazione non cambia idea, nonostante le richieste di sviluppare fonti energetiche rinnovabili.

