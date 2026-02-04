Il vento ha portato tensione a Verghereto. Nel pomeriggio di febbraio 2026, la comunità si è riunita per la conferenza dei servizi sul nuovo parco eolico. La decisione finale potrebbe influenzare il paesaggio e la vita di tutti, ma ancora non si sa quale strada prenderanno le autorità.

Il vento ha soffiato forte su Verghereto, ma non quello naturale. Quello che ha scosso il paese, in un pomeriggio di febbraio 2026, è stato il peso di un progetto che potrebbe cambiare per sempre il volto del monte Còmero. Una videoconferenza, connessa da più di venti enti, istituzioni e associazioni, ha aperto il dibattito ufficiale sul parco eolico che la società romana, in fase di progettazione, vuole realizzare nel cuore dell’Alto Savio. Sei pale, alte 200 metri ciascuna, che si innalzerebbero come giganti di acciaio e vetro tra i boschi di Poggio Biancarda, a pochi chilometri dal confine con Bagno e verso il territorio di Sarsina. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Conferenza dei servizi per il parco eolico

Approfondimenti su Verghereto ParcoEolico

Il Dipartimento regionale Acqua e Rifiuti ha convocato per martedì 3 febbraio una conferenza dei servizi riguardante il progetto di riqualificazione di Parco Magnolia.

La Comunità del Parco delle Foreste Casentinesi ha deciso di stoppare il progetto di un impianto eolico a Londa.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Infrastructure Requirements to Fulfil Namibia's Housing Needs Mr. Francisco Neshila

Ultime notizie su Verghereto ParcoEolico

Argomenti discussi: Conferenza dei servizi per il parco eolico; MESSA IN SICUREZZA DI MONTE CUCCA, AL VIA LA CONFERENZA DEI SERVIZI; Corso Roosevelt e giardini Rambaldi, convocata la conferenza dei servizi; SANTARCANGELO: Mutonia, Conferenza dei Servizi per evitare lo sfratto | VIDEO.

Conferenza dei servizi per il parco eolicoLa ditta ha illustrato il progetto, sopralluogo a marzo. Il sindaco di Verghereto: Non vediamo nessun vantaggio per il nostro territorio ... msn.com

Decreto Pnrr 2026, tempi ridotti per la conferenza di serviziAmpio ricorso per le amministrazioni alla conferenza di servizi accelerata che potrà contare su: termini ridotti per il rilascio delle determinazioni, sedute online, meccanismi per superare i dissensi ... professionearchitetto.it

I rilievi del Comune e la risposta del club: via alla conferenza di servizi - facebook.com facebook

I rilievi del Comune e la risposta del club: via alla conferenza di servizi x.com