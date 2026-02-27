Dopo la vittoria tra le Nuove Proposte, Nicolò Filippucci ha risposto a una domanda sulla possibilità di aver contattato Maria De Filippi. In sala stampa ha spiegato se ha avuto modo di sentirla o meno, senza aggiungere dettagli su eventuali conversazioni. La sua dichiarazione si concentra esclusivamente su questa comunicazione, senza riferimenti ad altri aspetti o personaggi.

Dopo la vittoria tra le Nuove proposte del Festival di Sanremo 2026, Nicolò Filippucci ha sentito Maria De Filippi? Ecco cosa ha raccontato il giovane artista. Ieri Nicolò Filippucci ha vinto la categorie Nuove proposte al Festival di Sanremo 2026 e, come da prassi, il giovane cantante ha avuto il piacere di presentarsi in sala stampa per rispondere alle domande dei giornalisti. L’artista ha svelato, tra le tante cose, se ha avuto o meno la possibilità di sentire Maria De Filippi e cosa gli ha detto. “Maria l’ho sentita“, ha spiegato Nicolò Filippucci durante la conferenza stampa. “Abbiamo mandato un messaggio ieri sera ed era contenta.... 🔗 Leggi su Novella2000.it

© Novella2000.it - Nicolò Filippucci svela se ha sentito Maria De Filippi dopo la vittoria tra le Nuove Proposte

Sanremo 2026, Nicolò Filippucci e la reazione di Maria De Filippi dopo la vittoria per le Nuove proposteLa vittoria di Nicolò Filippucci nella categoria Nuove Proposte al Festival di Sanremo 2026 ha acceso l’entusiasmo del pubblico, ma ha anche riaperto...

Sanremo 2026, diretta terza serata: Angelica Bove e Nicolò Filippucci si sfidano per la vittoria tra le Nuove ProposteRai Sport, la direzione di Lollobrigida inizia con delle scuse per un grave fuorionda: “Evitiamo l’equipaggio israeliano” Mediaset: “Falsità...

Qui trovi altri contenuti e punti di vista sullo stesso argomento.

Temi più discussi: Nicolò Filippucci: Sono un giovane boomer, uso poco i social. Ma sogno un duetto con Giorgia; Sanremo, Nicolò Filippucci vince tra Nuove Proposte: chi è; Sanremo 2026, in finale per le Nuove Proposte Nicolò Filippucci e Angelica Bove; Sanremo, seconda serata: Nicolò Filippucci e Angelica Bove finalisti delle nuove proposte.

Nicolò Filippucci svela se ha sentito Maria De Filippi dopo la vittoria tra le Nuove Proposte a Sanremo 2026Nicolò Filippucci ha trionfato nella categoria delle nuove proposte di Sanremo 2026.Ieri sera infatti si è tenuta la finalissima tra l'ex ... isaechia.it

Nicolò Filippucci vince Sanremo Giovani, festa grande a Corciano: urla da stadio alla proclamazioneCORCIANO Un paese intero a fare il tifo per lui. La vittoria di Nicolò Filippucci, il talento di Corciano che ha trionfato tra le Nuove proposte di Sanremo 2026 è ... ilmessaggero.it

"Credo di essere cresciuto molto dopo queste due serate a Sanremo. Devo tutto ai miei genitori": cosa ha detto Nicolò Filippucci dopo la vittoria di ieri sera. - facebook.com facebook

| Nicolò oggi prima della conferenza stampa a #Sanremo2026 #NicoloFilippucci x.com