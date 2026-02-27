Nicola Galli in Il mondo altrove e Deserto tattile | due coreografie tra rituale e solitudine

Il Teatro Rasi ha in programma due spettacoli con il danzatore e coreografo Nicola Galli nelle date del 3 e 4 marzo. Il 3 marzo alle 18, nel Ridotto, va in scena “Il mondo altrove: una storia notturna”, una performance ispirata a danze popolari e culture lontane. Il secondo appuntamento si svolgerà il 4 marzo, con “Deserto tattile”, una coreografia che esplora temi di rituale e solitudine.

Martedì 3 e mercoledì 4 marzo, il Teatro Rasi propone due appuntamenti con il danzatore e coreografo Nicola Galli: il 3 marzo alle 18 negli spazi del Ridotto va in scena "Il mondo altrove: una storia notturna", performance ispirata a danze popolari e culture lontane, che si trasforma in un.