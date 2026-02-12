Torna Danzainfiera | 370 eventi mille coreografie e star da tutto il mondo

La Fortezza da Basso di Firenze si riempie di musica e passi di danza. Dal 20 al 22 febbraio, torna Danzainfiera, l’appuntamento che richiama professionisti e appassionati da tutto il mondo. Quest’anno, l’evento celebra la sua ventesima edizione con 370 appuntamenti, mille coreografie e star internazionali in arrivo da ogni parte. Per tre giorni, la città diventa il cuore pulsante della danza, con spettacoli, workshop e occasioni di incontro tra chi si muove al ritmo di passi e musica.

Torna l'evento internazionale dedicato al mondo della danza. Dal 20 al 22 febbraio la Fortezza da Basso di Firenze ospita la 20esima edizione di Danzainfiera organizzato da Pitti Immagine. Una formula unica in Europa che fonde alta formazione, spettacolo, concorsi e una sezione espositiva commerciale mettendo in dialogo artisti, scuole, compagnie, brand e pubblico. L'edizione 2026 coinvolge 62 accademie italiane ed estere, in qualità di espositori. E non solo anche organizzatori di eventi coreutici, compagnie ed enti di promozione sportiva, 75 i brand specializzati che presenteranno le proprie novità, metà dei quali arrivano dall'estero, selezionati sulla base della qualità manifatturiera e dell'innovazione stilistica che portano prodotti e servizi per il placo ma anche per il dietro le quinte e la vita di tutti i giorni.

