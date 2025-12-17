La storica trattoria Da Primo chiude i battenti dopo cinquant' anni

Dopo oltre cinquant’anni di storia, la celebre trattoria Da Primo apre un nuovo capitolo, segnando la fine di un’epoca per Pozzuolo del Friuli. Un locale che ha saputo condividere sapori autentici e tradizioni, diventando un punto di riferimento per generazioni di clienti. La chiusura rappresenta un momento di riflessione e nostalgia, ma anche di celebrazione di un’eredità gastronomica che resterà impressa nella memoria della comunità.

Con all'attivo più di cinquant'anni di attività, un locale ormai diventato istituzione a Pozzuolo del Friuli chiude i battenti. Dopo il temporaneo stop ai lavori in estate, dovuto a motivi di salute, lunedì 8 dicembre la storica trattoria Da Primo ha annunciato la chiusura definitiva. Per decenni è stato un luogo di aggregazione a Pozzuolo: i compaesani e gli habitué hanno salutato Anna e Gianlucio con una grande festa.

