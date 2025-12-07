Riapre Il Rustichello la storica trattoria era chiusa da 2 anni Emanuele Bello | Contento di restituire questo posto a Ravenna

Ravenna, 7 dicembre 2025 – Il Rustichello riapre. La storica trattoria all'angolo tra via Maggiore e Circonvallazione San Gaetanino riparte con una nuova gestione, quella di Emanuele Bello che ha tante nuove idee, che non gli impediranno di proseguire la tradizionale impostazione del ristorante aperto nel 1987 dalla famiglia Marozzi. E infatti il nome non cambierà, se non per l'aggiunta del cognome del nuovo proprietario: 'Bello Al Rustichello'. ROSTICCERIA MAGNIFICO La riapertura entro Natale. "Entro Natale – assicura Emanuele Bello – saremo aperti. L'idea è di mantenere una continuità con la storia della trattoria, per intenderci i cappelletti di Erminio torneranno, ma vorrei aggiungere alcuni piatti legati alle mie origini pugliesi.

