Nessun baby invece schierato dalla Spal fin qui in campionato Impiego dei giovani | guida il Sant’Agostino

Finora, la Spal non ha inserito giovani Under 18 o Under 19 in campo durante questa stagione di campionato. La squadra si affida principalmente a giocatori più esperti, mantenendo una formazione stabile senza dare spazio ai più giovani. La scelta di non schierare baby sembra essere una strategia precisa, che si riflette nelle decisioni di formazione adottate fin qui.

La Spal è una delle cinque squadre del girone B di Eccellenza a non avere impiegato giocatori Under 18 e Under 19 nel corso del campionato. Il Crer ha realizzato un progetto ad hoc con l’obiettivo di valorizzare i giovani della categoria, premiando le società che incentivano l’utilizzo dei calciatori in erba nell’ambito dei propri organici. Ebbene, la formazione guidata prima da Di Benedetto e poi da Parlato (foto), pagando anche l’assenza di una selezione Juniores, non ne ha utilizzato nemmeno uno. Così come Fratta Terme, Mesola, Solarolo e Pietracuta. Al primo posto della speciale classifica relativa ai baby impiegati troviamo il Sant’Agostino, davanti a Osteria Grande e Sanpaimola. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

