La divisione tra i sostenitori di D’Alema si fa sempre più evidente. L’ex leader del Partito Democratico si schiera apertamente contro il referendum, dicendo che non condivide le posizioni di chi vuole votare no. Mentre lui si oppone, tutti gli altri ex membri della sua cerchia sono per il sì. D’Alema respinge con forza le voci che lo danno come parte del fronte del no e nega che le cose siano andate come si dice. La sua presa di posizione crea ulteriori tensioni all’interno del suo vecchio gruppo politico.

«Io nego assolutamente - brontola col Giornale Massimo D’Alema - che le cose siano andate come sento dire da voi e da altri. Mai, durante la Bicamerale, ho appoggiato la separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri. La verità è che presentai una mozione che escludeva la separazione e che venne respinta. Ma la mia posizione era quella». Passa qualche minuto, e mandiamo a D’Alema il testo di una sua dichiarazione del settembre 1996: «Nell’ ambito dell’ autonomia della magistratura si può pensare che ci sia una articolazione sulla base delle diverse funzioni che i magistrati svolgono». 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - La separazione dei dalemiani: l’ex leader Ds schierato col No. Tutti i suoi invece sono per il Sì

