Colpaccio Sant’Agostino Supera il Medicina in casa e aiuta anche la Spal

Sant’Agostino ha battuto il Medicina grazie a due gol di Roda e Frignani, che hanno deciso il risultato. La vittoria si è concretizzata con una prestazione aggressiva e un’ottima organizzazione difensiva. La squadra locale ha mantenuto il controllo del gioco fin dai primi minuti, sfruttando le occasioni create in attacco. La partita ha anche contribuito a rafforzare la posizione in classifica, mentre il Medicina ha tentato di reagire senza successo.