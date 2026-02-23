Colpaccio Sant’Agostino Supera il Medicina in casa e aiuta anche la Spal
Sant’Agostino ha battuto il Medicina grazie a due gol di Roda e Frignani, che hanno deciso il risultato. La vittoria si è concretizzata con una prestazione aggressiva e un’ottima organizzazione difensiva. La squadra locale ha mantenuto il controllo del gioco fin dai primi minuti, sfruttando le occasioni create in attacco. La partita ha anche contribuito a rafforzare la posizione in classifica, mentre il Medicina ha tentato di reagire senza successo.
sant’agostino 2 medicina fossatone 1 Marcatori: 10’ Roda (S), 19’ p.t. Frignani (S), 77’ Fridhi (M): Costantino, Anostini, Roda, Iazzetta, Checchi, Fedozzi, Pierfederici, Sarti, Vanzi, Orlandi, Frignani. A disposizione: Scotto, Benini, Fiore, Ascanelli, Di Benedetto, Bevilacqua, Salvi, Lisanti. All: Biagi MEDICINA FOSSATONE: Farina, Cavina, Ferretti, Fini, Ballanti, Tumminelli, Rimini, Amaducci, Lanzoni, Montalbani, Di Pasquazio. A disposizione: Bovo, Nanetti, Guidi, Fridhi, Giorgioni. Il Sant’Agostino cala il bis e vince un’importante partita. Al ‘Renato Caselli’ si è giocata la venticinquesima del campionato di Eccellenza, la formazione di mister Biagi, era alla ricerca di punti necessari per mantenersi a debita distanza la zona calda dei playout salvezza. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Sant’Agostino sfortunato. Anche una rete annullata, sorride il Fratta TermeA Fratta Terme, il Sant’Agostino torna a casa con una sconfitta.
Concerti gratuiti nelle chiese: Vincenzo Colonna Romano a Sant’Agostino, i SeiOttavi a Casa ProfessaVincenzo Colonna Romano si esibirà in un recital gratuito nella Chiesa di Sant’Agostino, dopo aver vinto il primo premio intitolato a Maria De Francesco.
