Paziente in fin di via trasportato d'urgenza da Galatina a Ciampino con un volo dell'Aeronautica Militare
Un volo dell'Aeronautica militare ha trasportato un 35enne in fin di vita da Galatina in provincia di Lecce a Ciampino. 🔗 Leggi su Fanpage.it
News recenti che potrebbero piacerti
A Varese, scontro tra auto nel pomeriggio di oggi poco prima delle 17 in via Cascina del Rosario. Un paziente trasportato in ospedale in codice rosso, in codice giallo il secondo ferito. Alla base dell'accaduto potrebbe esserci un malore - facebook.com Vai su Facebook
Paziente in fin di via trasportato d’urgenza da Galatina a Ciampino con un volo dell’Aeronautica Militare - Un volo dell'Aeronautica militare ha trasportato un 35enne in fin di vita da Galatina in provincia di Lecce a Ciampino ... Scrive fanpage.it