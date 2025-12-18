Neonata di 5 giorni in fin di vita trasportata da Alghero a Roma con un volo dell'Aeronautica Militare

Una neonata di appena cinque giorni, in condizioni critiche, è stata trasportata d’urgenza dall’aeroporto di Alghero a Roma a bordo di un velivolo dell’Aeronautica Militare, garantendo un intervento immediato e fondamentale per la sua vita. Un esempio di prontezza e dedizione nelle emergenze mediche che evidenzia l’impegno delle forze armate nel salvare le vite più fragili.

Neonata prematura operata al cuore con successo: il caso a Patti https://qds.it/patti-messina-neonata-prematura-operata-successo-ospedale-maria-15-giorni-cronaca-sanita/ - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.