Neonata di 5 giorni in fin di vita trasportata da Alghero a Roma con un volo dell'Aeronautica Militare
Una neonata di appena cinque giorni, in condizioni critiche, è stata trasportata d’urgenza dall’aeroporto di Alghero a Roma a bordo di un velivolo dell’Aeronautica Militare, garantendo un intervento immediato e fondamentale per la sua vita. Un esempio di prontezza e dedizione nelle emergenze mediche che evidenzia l’impegno delle forze armate nel salvare le vite più fragili.
