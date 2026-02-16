Ia verso una dieta personalizzata per i neonati prematuri

L’intelligenza artificiale sta diventando uno strumento chiave per migliorare la nutrizione dei neonati prematuri, aiutando i medici a creare diete su misura. La tecnologia analizza i dati clinici di ciascun bambino, come peso, età e stato di salute, per prevedere le esigenze alimentari più adatte. Un esempio concreto è l’uso di algoritmi che indicano quantità precise di nutrienti, riducendo il rischio di problemi di crescita.

(Adnkronos) – L'intelligenza artificiale come strumento predittivo che aiuti a personalizzare la dieta dei neonati prematuri. E' l'idea al centro di uno studio italiano pubblicato sul 'Journal of Perinatology' (gruppo Nature), condotto da un team di ricercatrici della Fondazione Irccs San Gerardo dei Tintori (Fsgt) di Monza e del Dipartimento di Elettronica, Informazione e Bioingegneria (Deib) del Politecnico di Milano. Per la Fsgt hanno partecipato le neonatologhe Maria Luisa Ventura, Valentina Bozzetti, Valeria Cavalleri e Lucia Iozzi, con le ingegnere Emanuela Zannin e Paola Coglianese.