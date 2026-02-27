Neonati morti per infezione a Bolzano | il batterio era nel dispenser del detergente per biberon Otto indagati

Otto operatori sanitari dell’Azienda sanitaria dell’Alto Adige sono stati iscritti nel registro degli indagati in relazione alla morte di due neonati prematuri avvenuta a Bolzano nel mese di agosto 2025. I neonati sono deceduti nella terapia intensiva neonatale a causa di un’infezione da Serratia marcescens. Le indagini hanno rilevato che il batterio era presente nel dispenser del detergente per biberon utilizzato in reparto.

Otto operatori sanitari dell’Azienda sanitaria dell’Alto Adige sono indagati per la morte di due neonati prematuri, deceduti il 12 e 13 agosto 2025 nella terapia intensiva neonatale di Bolzano per un’infezione da Serratia marcescens. Disposta l’autopsia, già depositata la relazione tecnica. 🔗 Leggi su Fanpage.it Neonati prematuri morti all’ospedale di Bolzano, 8 indagatiBOLZANO, 27 FEB – Sono otto gli indagati per la morte dei due neonati prematuri, avvenuta il 12 e il 13 agosto nel reparto di terapia intensiva... Neonati colpiti da infezione batterica in ospedale, giorni di paura in reparto: si cerca il "veicolo del contagio"Tre bambini appena nati, ricoverati in terapia intensiva neonatale, sono rimasti vittime di una contaminazione batterica e sono stati salvati grazie... Sono raccolti link e contenuti legati all’argomento. Temi più discussi: Neonati prematuri morti per un'infezione all'ospedale di Bolzano, otto operatori sanitari indagati; Neonati prematuri morti all'ospedale di Bolzano, otto persone indagate; Qui troppi morti. Dieci anni di disastri nell'ospedale del cuore bruciato; Febbre suina: cos’è l’influenza suina? Sintomi e come si contrae. Neonati morti per infezione a Bolzano: il batterio era nel dispenser del detergente per biberon. Otto indagatiOtto operatori sanitari dell’Azienda sanitaria dell’Alto Adige sono indagati per la morte di due neonati prematuri, deceduti il 12 e 13 agosto 2025 ... fanpage.it Neonati prematuri morti per un'infezione all'ospedale di Bolzano, otto operatori sanitaria indagatiBOLZANO - Sono indagati otto operatori dell'Azienda sanitaria di Bolzano con l'accusa di omicidio colposo nell'inchiesta sulla morte di due neonati prematuri che ha sconvolto ... ilgazzettino.it Neonati prematuri morti all'ospedale di Bolzano, otto persone indagate. La settimana prossima il conferimento dell'incarico per l'autopsia #ANSA x.com RTTR ALTO ADIGE. . PREMATURI MORTI, OTTO GLI INDAGATI La procura di Bolzano ha iscritto 8 persone nel registro degli indagati per i due neonati prematuri morti all'ospedale di Bolzano nell'agosto del 2025 . La perizia che doveva chiarire in che modo i - facebook.com facebook