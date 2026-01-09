Neonati colpiti da infezione batterica in ospedale giorni di paura in reparto | si cerca il veicolo del contagio
Tre neonati ricoverati in terapia intensiva neonatale hanno contratto un’infezione batterica in ospedale. La vicenda ha suscitato preoccupazione tra familiari e staff sanitario, che stanno indagando sul possibile veicolo del contagio. Grazie a un intervento tempestivo e coordinato di numerosi specialisti, i bambini sono stati trattati con successo. La situazione evidenzia l’importanza di rigorosi protocolli di prevenzione e controllo nelle strutture pediatriche.
Tre bambini appena nati, ricoverati in terapia intensiva neonatale, sono rimasti vittime di una contaminazione batterica e sono stati salvati grazie al tempestivo intervento multidisciplinare di oltre una decina di medici coinvolti. L’episodio è accaduto al Garibaldi Nesima e l'esito positivo di. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Leggi anche: Covid-19 e responsabilità sanitaria: il contagio in ospedale è infezione nosocomiale
Leggi anche: Il papà di Elsa, 15enne ferita a Crans-Montana: “Ustioni sul 70% del corpo e ha contratto un’infezione batterica”
Virus intestinale gennaio 2026 in bambini e adulti: sintomi e altro; Influenza K (gennaio 2026): sintomi, durata e cura.
Pertosse e bambini, perché la tosse convulsa nei neonati può essere letale. Il pediatra: «Le mamme incinte devono vaccinarsi» - La pertosse, detta anche tosse convulsa o tosse canina, è un’infezione delle vie respiratorie altamente contagiosa causata dal batterio Bordetella pertussis. leggo.it
Neonati con febbre. Una regola per individuare il rischio di infezione batterica grave - Un gruppo di ricercatori USA ha messo a punto una regola, basata sulla valutazione di tre parametri, per individuare i neonati con febbre a rischio di infezione batterica grave. quotidianosanita.it
Influenza K e polmoniti, colpiti i neonati: febbre alta, curati con l’ossigeno, 300 bimbi al giorno in ospedale - Dal 29 dicembre al 1 gennaio, nell'ultimo scorcio del 2025, sono stati 25 i ricoveri con ventilazione ... fanpage.it
Virus chikungunya, epidemia a Cuba: 52 morti e 47mila casi. «Colpiti anche neonati e adolescenti» - facebook.com facebook
Su 160 casi di bambini colpiti a Gaza dall’IDF, 95 minori sono stati colpiti alla testa o al torace. A rivelarlo un’inchiesta della BBC che ha analizzato prove relative a oltre 160 casi di bambini feriti nella Striscia da Israele, tra il 7 ottobre 2023 e luglio 2025. L’inda x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.