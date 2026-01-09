Neonati colpiti da infezione batterica in ospedale giorni di paura in reparto | si cerca il veicolo del contagio

Tre neonati ricoverati in terapia intensiva neonatale hanno contratto un’infezione batterica in ospedale. La vicenda ha suscitato preoccupazione tra familiari e staff sanitario, che stanno indagando sul possibile veicolo del contagio. Grazie a un intervento tempestivo e coordinato di numerosi specialisti, i bambini sono stati trattati con successo. La situazione evidenzia l’importanza di rigorosi protocolli di prevenzione e controllo nelle strutture pediatriche.

