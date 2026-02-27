Nella serata cover di Sanremo 2026 Elettra Lamborghini è affiancata dalle Las Ketchup | la storia della canzone che fece ballare tutti

Nella serata dedicata alle cover di Sanremo 2026, Elettra Lamborghini si esibisce accompagnata dalle Las Ketchup. La performance richiama la celebre canzone che fece ballare intere generazioni. La serata vede anche altre interpretazioni, ma questa si distingue per l’energia e la presenza sul palco. La partecipazione delle Las Ketchup aggiunge un tocco di vivacità all’evento musicale.

Era il 2002, e le sorelle Pilar, Lola e Lucía diventarono un fenomeno globale grazie al brano "Aserejé". Già al festival nel 2004, tornano come fenomeno pop Una delle esibizioni più pop della serata cover di Sanremo 2026, la più amata e seguita della kermesse, è quella di Elettra Lamborghini affiancata dalle Las Ketchup. Un incontro che promette nostalgia, ironia e una buona dose di ritmo latino-pop, perfetto per l’atmosfera del venerdì sera dell’Ariston. Per capire perché questa accoppiata farà ballare tutti basta tornare per un attimo al 2002. In quell’anno Aserejé esplose ovunque: radio, tv, villaggi turistici, feste di compleanno. Le sorelle Muñoz — Pilar, Lola e Lucía — diventarono un fenomeno globale grazie a una canzone dal ritmo irresistibile e a una coreografia entrata nella memoria collettiva. 🔗 Leggi su Amica.it

