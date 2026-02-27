Sanremo 2026 Las Ketchup chi sono | la cover con Elettra Lamborghini

Le Las Ketchup sono state annunciate come ospiti della serata delle cover al Festival di Sanremo 2026, che si terrà venerdì 27 febbraio. La band spagnola è nota per il successo internazionale con il brano “The Ketchup Song” e parteciperanno alla manifestazione per eseguire una cover insieme a Elettra Lamborghini. La loro presenza è stata comunicata dall'organizzazione del festival.

(Adnkronos) – Las Ketchup saranno protagoniste della serata delle cover del Festival di Sanremo 2026, venerdì 27 febbraio. Sul palco dell'Ariston saliranno per un duetto di puro spettacolo con Elettra Lamborghini sull'intramontabile brano 'Aserejé'. Il brano, diventato un vero fenomeno mondiale nei primi anni 2000, tornerà a conquistare il pubblico del Teatro Ariston durante la quarta serata della kermesse canora. Aserejé è il tormentone nostalgico per eccellenza. Uscito nel 2002, aveva rivoluzionato il concetto di hit estiva, con un ritornello facile da cantare e una coreografia immediata, rimasta ancora oggi impressa e che anche le nuove generazioni replicano.