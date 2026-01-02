Napoli si prepara a fare importanti investimenti nel settore sportivo nel 2026, con l’obiettivo di migliorare le infrastrutture cittadine. La riqualificazione dello stadio e la costruzione di un nuovo centro sportivo rappresentano passi fondamentali per valorizzare il patrimonio sportivo e promuovere uno stile di vita sano. Questi interventi sono parte di un piano volto a rafforzare l’identità sportiva della città e a favorire la crescita del settore a livello locale.

Si sa, il primo dell’anno è il giorno dei buoni propositi. E magari anche delle riflessioni. Aurelio De Laurentiis ha potuto riflettere sul ritardo del Napoli negli investimenti immobiliari fondamentali per i club, ossia stadio (soprattutto) e centro sportivo. In oltre vent’anni di presidenza De Laurentiis, alla è caduto. Non è detto che accada adesso. Ma il presidente del Napoli ci ha abituati ai tempi lunghi. Scrive Repubblica Napoli con Marco Azzi: L’anno che è appena iniziato deve essere quello della svolta, perché il momento di grazie del Napoli ha bisogno per continuare di basi più solide. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Napoli, il 2026 dev’essere l’anno delle strutture: stadio e centro sportivo

Leggi anche: Il sindaco Manfredi: «Lo stadio nuovo dev’essere un progetto fattibile, costruire uno stadio è complicato»

Leggi anche: Napoli squadra dell’anno, De Laurentiis: “Io e Conte siamo amici. Ora il nuovo centro sportivo, poi vorrei il mio stadio”

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Il telefono ha squillato il 31 dicembre e continuerà a farlo nelle prossime ore, perché la volontà è arrivare rapidamente a una fumata bianca per Cancelo. La partita simbolo per (ri)avere Cancelo all’Inter potrebbe essere Inter-Napoli di domenica 11. [ @G x.com

Il tuo voto da 1 a 10 al 2025 del Napoli Non essere troppo severo...L'ultimo bis Scudetto-Supercoppa risale ai tempi di Maradona #SSCNapoli #SpazioNapoli - facebook.com facebook