28 dicembre 1908 117 anni fa l' alba che cambiò la storia di Reggio Calabria
La città di Reggio Calabria custodisce una memoria profonda e dolorosa del terremoto del 28 dicembre 1908, uno degli eventi sismici più devastanti della storia europea contemporanea. Alle ore 5:20 del mattino, una scossa di magnitudo stimata tra 7.1 e 7.5 colpì lo Stretto, distruggendo quasi.
