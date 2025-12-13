Panini dalla coccoina all’intelligenza artificiale | ecco come cambia lo storico album delle figurine dei calciatori

Dalle tradizionali figurine incollate con la coccoina alle innovative applicazioni dell’intelligenza artificiale, l’album Panini si evolve per offrire un’esperienza sempre più digitale e interattiva. Questo cambiamento riflette l’innovazione tecnologica e i nuovi modi di collezionare, condividere e vivere il mondo del calcio attraverso le figurine.

Le figurine Panini cambiano pelle: dai vecchi tempi delle immagini incollate con la coccoina alla nuova frontiera dell’intelligenza artificiale. Calciatori 2025-2026”, la collezione ufficiale di figurine Panini che da oltre 60 anni, racconta il calcio italiano, è stata presentata ufficialmente presso l’iliad International Broadcast Centre di Lega Calcio Serie A. Con alcune, importanti novità. Iniziando dall’intelligenza artificiale. L’IA e le figurine. Una delle più importanti e spettacolari novità della collezione è l ‘impronta lasciata dall’intelligenza artificiale a testimonianza di come l’innovazione tecnologica si unisca perfettamente alla tradizione e alla passione per il calcio. Secoloditalia.it Ecco la copertina del primo album Calciatori dedicato interamente alla Serie BKT ??? DISPONIBILE DAL 19 DICEMBRE #CalciatoriPanini #CeloCeloManca #SerieB - facebook.com facebook © Secoloditalia.it - Panini dalla coccoina all’intelligenza artificiale: ecco come cambia lo storico album delle figurine dei calciatori