Domenica 8 febbraio l’Open Day per il rilascio della Carta d’Identità Elettronica

Domenica 8 febbraio si svolgerà l’Open Day dedicato al rilascio della Carta d’Identità Elettronica. A partire dal 3 agosto 2026, le carte cartacee smetteranno di essere valide, anche se ancora in corso di validità. È un’occasione per aggiornare il documento e garantire il rispetto delle nuove normative. Per informazioni e appuntamenti, consultate le comunicazioni ufficiali del vostro Comune.

Tempo di lettura: < 1 minuto Le Carte d'Identità cartacee perderanno definitivamente validità a partire dal 3 agosto 2026, indipendentemente dalla data di scadenza indicata sul documento stesso, diventando in questo modo inutilizzabili. Pertanto il Comune di Benevento ha deciso di incrementare gli Open Day per il rilascio della Carta d'Identità Elettronica. Nel mese di febbraio l'apertura straordinaria è programmata per domenica 8 e conseguentemente gli uffici anagrafici di piazzale Iannelli resteranno aperti dalle ore 8:00 alle ore 18:00 in modo da permettere di ottenere il documento di riconoscimento elettronico anche ai tanti cittadini che per questioni lavorative non possono recarsi presso gli sportelli nei giorni feriali.

