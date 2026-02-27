Nel loro repertorio brani iconici della storia del rock n' roll | gli Euphorica in concerto da Sciuti 79
Venerdì 6 marzo appuntamento con la musica dal vivo da "Sciuti 79", pizzeria-birreria di via G. Sciuti 79 a Palermo, che ospita il ritorno sul palco degli Euphorica.La band palermitana propone un live dedicato al rock’n’roll e al blues, con una scaletta che attraversa i grandi classici degli anni. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Il rock&blues degli anni ’60, ’70 e ’80 al Bbq Guys: Euphorica in concertoGli Euphorica tornano al Bbq Guys, per un’altra serata di musica dal vivo, tra grandi classici del rock n'roll, pezzi da ascoltare e da cantare...
"Lo chiamava rock 'n' roll", girato tra Ancona e Cupra Marittima, distribuito nelle sale da Medusa Film nel 2026La pellicola del regista marchigiano Saverio Smeriglio uscirà in primavera, nell'anno del trentesimo anniversario della casa di produzione.
