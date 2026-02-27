Nel 2025 morti 19 senzatetto a Bergamo dietro solo a Roma e Milano In città un nuovo modello di accoglienza diffusa

Nel 2025 a Bergamo si sono registrate diciannove vittime tra i senzatetto, posizionando la città al terzo posto in Italia dopo Roma e Milano. La proposta di un nuovo approccio mira a trasformare il sistema di accoglienza, puntando su modalità più distribuite e integrate nei quartieri. L’obiettivo è creare un modello che sostituisca l’attuale struttura centralizzata con soluzioni più vicine alle comunità locali.

Da maggio 50 posti letto in più nelle diverse strutture cittadine. Rinnovata la convenzione con il Galgario, che per il 2026 resta in comodato d’uso a Caritas nonostante l’ex convento figuri nel piano delle alienazioni di Palafrizzoni. In quattro parrocchie cittadine un progetto pilota di ospitalità Bergamo. Cambiare il paradigma alla base dell’accoglienza: non più un sistema centralizzato, ma un modello diffuso che superi la logica del dormitorio unico e riparta con strutture di accoglienza notturna nei quartieri. Negli ultimi anni il dramma della povertà sta segnando la città di Bergamo, punto di arrivo e sopravvivenza per un numero di persone senza fissa dimora non semplice da calcolare. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

La strage degli invisibili: in Italia nel 2025 sono morti 414 senzatetto, e Milano e Bergamo sono in cima alla classifica

