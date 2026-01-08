Lombardia la strage dei dimenticati | 79 senzatetto morti nel 2025 Ventisette solo a Milano

Nel 2025, in Lombardia, 79 senzatetto hanno perso la vita, tra cui 27 a Milano. Cause diverse come malori, cadute e condizioni climatiche estreme si sono rivelate fatali per chi vive senza un riparo. Questa statistica evidenzia la vulnerabilità di chi si trova in situazione di strada e la necessità di interventi per garantire assistenza e sicurezza.

