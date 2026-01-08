Lombardia la strage dei dimenticati | 79 senzatetto morti nel 2025 Ventisette solo a Milano
Nel 2025, in Lombardia, 79 senzatetto hanno perso la vita, tra cui 27 a Milano. Cause diverse come malori, cadute e condizioni climatiche estreme si sono rivelate fatali per chi vive senza un riparo. Questa statistica evidenzia la vulnerabilità di chi si trova in situazione di strada e la necessità di interventi per garantire assistenza e sicurezza.
Milano, 8 gennaio 2026 – Malore, cadute, malattie lievi, caldo, freddo. Eventi naturali, che diventano fatali per chi vive in strada. Non si arresta la strage silenziosa dei senza dimora, che anche nel 2025, in Lombardia, arriva a quota 79 decessi, confermando il numero del 2024 e il primato della regione che conta il maggior numero di morti sulle 414 di tutta Italia. Il triste primato. Un primato legato certamente al fatto che le grandi città lombarde attirano anche un maggior numero di persone senza dimora, condizione che ormai include non solo persone che vivono in condizione di grave marginalità, ma anche lavoratori che non trovano casa nonostante abbiano un reddito che potrebbe consentire loro di pagare un affitto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Leggi anche: La strage dei ragazzi a Crans-Montana: almeno 47 morti, dispersi 6 italiani. “Trappola di fuoco, solo una scala stretta per scappare”
Leggi anche: La strage dei ragazzi a Crans-Montana: almeno 47 morti. Chi sono i dispersi 6 italiani. “Trappola di fuoco, solo una scala stretta per scappare”
Lombardia, la strage dei dimenticati: 79 senzatetto morti nel 2025. Ventisette solo a Milano.
EsteNews Sport. . Strage Crans-Montana, Fontana si commuove: "Famiglie non sono sole" Il governatore della Regione Lombardia, Attilio Fontana, presente all’aeroporto di Linate, all’arrivo del volo di Stato con a bordo le salme di cinque delle sei giovanissim - facebook.com facebook
Strage di Crans-Montana, a Milano lutto cittadino per le giovani vittime. Il sindaco Sala sarà presente all'arrivo delle salme #ANSA x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.