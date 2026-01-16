La strage degli invisibili | in Italia nel 2025 sono morti 414 senzatetto e Milano e Bergamo sono in cima alla classifica

Nel 2025, in Italia, sono morti 414 senzatetto, con Milano e Bergamo tra le città più colpite. L’ultimo decesso si è verificato questa mattina a Milano, dove un uomo di 40 anni è stato trovato senza vita sotto un ponte vicino a via Padova. Questi dati evidenziano una realtà spesso invisibile, che richiede attenzione e interventi concreti per affrontare le condizioni di vulnerabilità di chi vive senza una casa.

Milano, 16 gennaio 2026 – L’ultimo decesso in ordine di tempo è di questa mattina. Un uomo di 40 anni trovato senza vita sotto il ponte della linea ferroviaria che scavalca via Padova a Milano. Nel capoluogo lombardo siamo già a tre morti dall’inizio dell’anno, e cioè da appena 15 giorni. Ma la strage degli invisibili, dei senza fissa dimora che passano inosservati nelle nostre città, non è un’esclusiva solo della metropoli lombarda. Nel 2025 in Italia sono infatti morte in strada 414 persone senza dimora. Il dato, drammatico, emerge dal dossier " La strage invisibile ", che dal 2020 monitora i decessi di chi vive senza un alloggio adeguato e ricostruisce numeri, profili e distribuzione territoriale del fenomeno. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

