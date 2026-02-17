Un imprenditore di Perugia ha subito il sequestro di oltre 4 milioni di euro dopo essere stato coinvolto in truffe e attività di abusivismo finanziario. La polizia ha trovato una grande somma di denaro nascosta in un magazzino vicino alla sede dell'azienda, che ora sarà messa all’asta.

Perugia, 17 febbraio 2026 – Maxi confisca da oltre 4 milioni di euro nei confronti di un imprenditore. L’operazione è stata eseguita dalla guardia di finanza di Perugia, in applicazione della normativa antimafia, con il sequestro e la contestuale confisca di quote societarie, conti correnti, beni mobili e immobili riconducibili al soggetto. Il provvedimento riguarda un imprenditore di origini romane, residente per anni in Umbria, il cui patrimonio è risultato frutto di attività illegali. L’uomo era già stato coinvolto in procedimenti per associazione a delinquere finalizzata alla commissione di reati contro il patrimonio, in particolare truffe e abusivismo finanziario ai danni di numerosi risparmiatori, che erano stati convinti ad affidargli ingenti somme con la promessa di investimenti in fondi esteri ad alto rendimento. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Perugia: truffe e abusivismo finanziario. 4 milioni sequestrati a un imprenditore

