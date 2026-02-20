‘Ndrangheta | 10 milioni sequestrati al boss Gatto scoperto

La Polizia ha sequestrato 10 milioni di euro a Patrizio Forniti, noto come “Gatto”, leader della ‘Ndrangheta nel Lazio. L'operazione ha portato alla confisca di immobili, aziende e conti bancari. Forniti è ritenuto un punto di riferimento per il traffico di droga tra Calabria e il Litorale. La scoperta avviene dopo mesi di indagini che hanno ricostruito le sue attività illecite. Le forze dell’ordine continuano a monitorare i suoi movimenti.

L’Ombra della ‘Ndrangheta sul Litorale: Maxi-Sequestro a Patrizio Forniti, il “Capo dei Capi”. Un’operazione senza precedenti ha colpito il patrimonio di Patrizio Forniti, figura di spicco della criminalità organizzata nel territorio pontino, con legami accertati alla ‘ndrangheta calabrese. Il Tribunale di Roma ha disposto il sequestro di beni per un valore di dieci milioni di euro, un duro colpo per un boss soprannominato “Il Gatto” o, più significativamente, “il capo dei capi”. L’indagine, scaturita da un procedimento che ha portato allo scioglimento del Comune di Aprilia per infiltrazioni mafiose, rivela un sistema di potere e omertà che si estende ben oltre i confini locali.🔗 Leggi su Ameve.eu

Sequestro da 10 milioni al ‘Gatto’: il bunker, la fuga a Casablanca e i legami con politica e ’ndranghetaLa polizia ha sequestrato beni per 10 milioni di euro al 'Gatto', un noto imprenditore coinvolto in un'indagine sulle sue attività illegali.

10 milioni famiglie hanno cane o gattoNel 2024, circa 10 milioni di famiglie italiane vivono con un animale domestico, rappresentando il 37,7% del totale.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.